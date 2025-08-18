Adıyaman\'da Güvenlik Uygulamaları Başarıyla Yürütülüyor

Adıyaman Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17 Temmuz-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında kamu düzenini sağlama, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik önemli çalışmalar yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman katıldı. Burada düzenlenen toplantıda konuşan Vali Osman Varol, "Kent genelinde okul çevrelerinden parklara, konteyner kentlerden metruk binalara kadar birçok farklı noktada çeşitli uygulamalar gerçekleştirilirken, vatandaşların huzur ve güvenliği için 55 farklı asayiş uygulaması hayata geçirildi. Bu çalışmalar kapsamında aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da olduğu toplam 340 kişi yakalandı. İl giriş-çıkış noktalarında yapılan kontrollerde 22 bin 685 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 3 bin 598 araç denetlendi ve aranan şahıslar ile askerlik yükümlülüklerini yerine getirmeyen 53 kişi yakalandı. Polis ve jandarma ekiplerince yürütülen diğer denetim ve uygulamalarda ise toplam 401 bin 382 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 22 adet tabanca, 24 tüfek, 289 mermi, 25 kesici ve delici alet, 6 kurusıkı tabanca ile birlikte esrar, metamfetamin ve bonzai gibi çeşitli uyuşturucu maddeler, 310 adet sentetik ecza hap, 4 litre kaçak akaryakıt, 21 kaçak cep telefonu ve 5 sahte belge ele geçirildi. Asayiş olaylarına yönelik yürütülen çalışmalarda ise il genelinde meydana gelen bin 352 olayın bin 213'ü aydınlatılarak yüzde 89,7 oranında başarı sağlandı. Kişilere karşı işlenen 545 olaydan 527'si çözüme kavuşturulurken, 817 şüpheli gözaltına alındı. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 274 olaydan 157'si aydınlatıldı ve olaylara karıştığı belirlenen 117 şüpheli yakalandı. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2 olay aydınlatılırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü de 20 olayın tamamını çözüme kavuşturdu. Narkotik Şube Müdürlüğü ise son bir ayda gerçekleşen 151 olayı eksiksiz aydınlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 70 olay kayıtlara geçerken, suçla bağlantılı sosyal medya hesapları ve şahıslara yönelik 137 araştırma raporu düzenlendi. Ayrıca dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk istismarı ve siber güvenlik konularında yaklaşık 355 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 4 Suriye uyruklu kişi gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı edilirken, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yol izin belgesi olmadan seyahat eden 6 yabancı uyruklu şahsa toplam 392 bin 220 TL idari para cezası uygulandı. Trafik güvenliğine yönelik denetimlerde 120 bin 375 araç ve 8 bin 581 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 12 bin 539 araç ve motosiklet ile 2 bin 89 sürücüye işlem yapılırken, 436 araç trafikten men edildi. Yapılan işlemler kapsamında toplamda 42 milyon 18 bin 637 TL idari para cezası kesildi. Çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetimlerde ise 4 servis aracı ve şoförü kontrol edildi, 21 servis aracına ise toplam 94 bin 985 TL para cezası uygulandı" diye konuştu. - ADIYAMAN