Adıyaman\'da sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması

Adıyaman Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren sivrisinek, üvez ve diğer haşerelere karşı kent genelinde kapsamlı ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki 33 mahallede gündüz ve gece olmak üzere düzenli ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, gündüz saatlerinde sivrisinek ve diğer haşerelerin üreme alanları olan su birikintileri, dere yatakları, kanal çevreleri ve yeşil alanlarda larva mücadelesi yürütüyor. Akşam saatlerinde ise ULV (soğuk sisleme) sistemiyle mahallelerde geniş kapsamlı ilaçlama gerçekleştiriliyor. Yaz boyunca planlı şekilde devam edecek çalışmalarla, haşere kaynaklı olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi hedefleniyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek, üvez ve çeşitli haşerelerde artış yaşanabiliyor. Hemşerilerimizin daha sağlıklı, temiz ve konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekiplerimiz kent genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN