Adıyaman\'da İlk Teravih Namazı Kılındı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'da ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri dolduran Adıyamanlılar, özelikle İl Müftülüğü yakınlarında bulunan Emir Sultan Camisi'ne akın etti. Yatsı namazının kılınmasının ardından teravih namazını eda eden vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler ile İsrail'in saldırı ve işgali altındaki Gazze için dua etti. Teravih namazında vatandaşlar, bereketle dolu olan Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Vatandaşlar aynı zamanda, Ramazan ayının gelmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu ama yaşadıkları depremden dolayı da yüreklerinin yandığını belirterek, herkesin Ramazan ayını kutladıklarını vurguladı. - ADIYAMAN