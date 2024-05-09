Adıyaman'da İngilizce Dil Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da İngilizce Dil Festivali düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen İngilizce Dil Festivali yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, İngilizce şarkı, skeç ve kitap okuma yarışmalarına katılarak kıyasıya yarıştı. Toplam 235 öğrencinin katıldığı festivalde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

09.05.2024 17:50
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Adıyaman'da İngilizce Dil Festivali düzenlendi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen İngilizce Dil Festivali yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Kahta Kültür Merkezi'nde düzenlenen İngilizce Dil Festivali projesi çerçevesinde öğrenciler, İngilizce şarkı, skeç ve kitap okuma yarışmalarına katılarak kıyasıya yarıştı. İngilizce Dil Festivali'ne katılan öğrenciler, hazırladıkları İngilizce şarkı, skeç ve kitap okuma ile yabancı dil öğrenmenin kolaylığını ve topluluk önünde konuşmanın heyecanını yaşadı.

14 ortaokul ve 6 lise olmak üzere toplam 235 öğrencinin katıldığı İngilizce Dil Festivali yarışması ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, "Kahta ilçe Milli eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin dil gelişimini desteklemek, yabancı dile bakış açılarını değiştirmek adına İngilizce Dil Festivali projesini gerçekleştirdik. Bu projeyi Türkiye'de ilk uygulayan ilçelerden biriyiz. Bu kapsamda yıllardır bu etkinliğimiz devam etmektedir. Bu sene de yine etkinliğimiz devam ediyor. Bu kapsamda İngilizce şarkı yarışması, İngilizce skeç yarışması ve İngilizce kitap okuma yarışmalarını gerçekleştirdik. Yarışmalar neticesinde dereceye giren öğrencilerimiz ödüllendirildi. Burada başka bir konuya da vurguda bulunmak istiyorum. Yıllardır gerçekleştirdiğimizden dolayı proje kapsamında dahil olan öğrencilerimiz şu anda üniversitelerini okuyarak aramıza dahil olmuşlardır. Hatta jüri içerisinde yer alan öğrencimiz bulunmaktadır" dedi.

İngilizce Dil Festivaline katılan öğrenciler ise, böyle etkinlere katılarak hem İngilizcelerini geliştirdiklerini hem de dile olan ilgilerinin artığını söyledi.

İngilizce Dil Festivali yarışması çerçevesinde Ortaokul kategorisinde düzenlenen skeç yarışmalarında Şehit Medet Mat Ortaokulu birinci, Girne Ortaokulu ise ikinci olurken Özel Kahta Uğur Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise, Ebu Sadık Anadolu İHL birinci, Kahta Anadolu Lisesi ikinci, Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi ise üçüncü oldu.

İngilizce Dil Festivali çerçevesinde yapılan ortaokul kategorisinde düzenlenen şarkı yarışmasında ise, Kahta İmam Hatip Ortaokulu birinci, Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu ise ikinci olurken, Yavuz Selim Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise, Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi birinci, Kahta TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Özel Uğur Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Son Dakika

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