Adıyaman'da İsrail protesto edildi - Son Dakika
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Adıyaman'da İsrail protesto edildi

Adıyaman'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından Filistin'de katliam yapan İsrail'e tepki gösterilerek basın açıklaması düzenlendi. Yenipınar Camii önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları protesto etti. AGD Adıyaman Başkanı Mehmet Gezici, İsrail'in soykırım uyguladığını ve İslam Barış Gücü'nün Gazze'ye gönderilmesi gerektiğini belirtti.

09.06.2024 18:33
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Adıyaman'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından Filistin'de katliam yapan İsrail'e tepki gösterilerek basın açıklaması düzenlendi.

Yenipınar Camii önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları protesto etti. Burada düzenlenen basın açıklamasında konuşan AGD Adıyaman Başkanı Mehmet Gezici, "S8 aydan fazla bir süredir Gazze'de soykırım uygulayan Siyonist İsrail rejimi, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 200'ü aşkın Filistinliyi şehit etti. Bu katliamda, ABD özel birlikleri de İsrail'e destek verdi. İşgal güçlerinin bu insanlık dışı saldırıları artık sözün bittiği yerdir. Allah rızası için İsrail'i kınamayı bırakın ve fiilen harekete geçin. İsrail'i tanımaktan vazgeçin ve Gazze'ye İslam Barış Gücü'nün gönderilmesi için gereken adımları atın. Bugün Gazze'nin en çok beklediği ülke Türkiye'dir. Filistinli kardeşlerimiz Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un selameti için de mücadele ediyor. İsrail Gazze'de başarılı olursa, yarınki hedefleri Hatay, Diyarbakır, Adıyaman ve daha birçok şehrimiz olacaktır. Ümmetimden bir taife dinlerinde sabit, düşmanlarına karşı galip olurlar. Onlara muhalif olanlar kendilerine zarar veremezler. Allah'ın emri gelinceye kadar onlar bu halde devam ederler" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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