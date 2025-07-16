Adıyaman'da İstihdam Toplantısı - Son Dakika
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Adıyaman'da İstihdam Toplantısı

Adıyaman\'da İstihdam Toplantısı
16.07.2025 16:04
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Vali Varol başkanlığında istihdamı artırma hedefiyle toplantı yapıldı, 1.104 işyeri ziyaret edildi.

Adıyaman'da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2025 yılı üçüncü toplantısı, Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Vali Varol, bu dönemde düzenlenen 116 İşbaşı Eğitim Programı'ndan toplam 964 kişinin yararlandığını belirtti. Katılımcıların 607'sinin kadın, 357'sinin ise erkek olduğu açıklandı.

Aynı dönemde 13 Toplum Yararına Program (TYP) düzenlendiği ve bu programlarla 601 kadın, 259 erkek olmak üzere toplam 860 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak istihdam edildiği bildirildi.

Gençlere yönelik yürütülen programlardan da 487 kişinin faydalandığı belirtilirken, 2025 yılı ilk yarısında kentte toplam 1.104 işyeri ziyareti gerçekleştirildiği ve özel sektörde 1.901 kişinin işe yerleştirildiği kaydedildi.

Ayrıca, bireysel iş ve meslek danışmanlığı hizmeti kapsamında 6.051 kişiye danışmanlık verildiği, kurs ve programlar aracılığıyla işgücü piyasasına toplam 558 milyon TL maddi destek sağlandığı ifade edildi.

Vali Varol, kurul kararları doğrultusunda Adıyaman'da mesleki eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da İstihdam Toplantısı - Son Dakika

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