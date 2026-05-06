Adıyaman'da İstihdam Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da İstihdam Toplantısı Yapıldı

Adıyaman\'da İstihdam Toplantısı Yapıldı
06.05.2026 00:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Osman Varol başkanlığında istihdam artırma çalışmaları değerlendirildi, 2026 hedefleri belirlendi.

Adıyaman'da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak amacıyla üç ayda bir toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2026 yılı ikinci toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2026 yılında yapılan çalışmaların genel bir değerlendirilmesi yapılarak Adıyaman'ın istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ve uygulanacak aktif işgücü programları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Osman Varol, "2026 yılı Ocak- Mart döneminde iş ve meslek danışmanlığı kapsamında, 1.783'ü kadın, 2.415'i erkek olmak üzere, toplam 4.198 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini belirterek, "Bu yılın ilk üç ayında, il müdürlüğümüzce 526 işyeri ziyaret edilmiş ve işverenlerimizden 905 kişilik açık iş talebi alınmıştır. Bu talepler ve kurs istihdamları sonucu İŞKUR olarak; 307'si kadın, 206'sı erkek olmak üzere toplam 513 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edilmiştir. İşe yerleşenlerden 31'i engelli iş arayanlardır. 2026 yılı Ocak-Mart döneminde 26 adet İşbaşı Eğitim Programı (İEP) açılmış olup, bu programlardan 93'Ü kadın ve 71'i erkek olmak üzere toplam 164 katılımcı yararlanmıştır. İşgücü Uyum Programı (İUP) ve İşkur Gençlik Programları kapsamında 2026 yılı Ocak- Mart döneminde 16 adet program açılmış olup, Programlardan, 599'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 657 kişi faydalanmıştır. Aynı dönemde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 18 program açılmış; bu programlardan 2 bin 590'ı kadın, 679'u erkek olmak üzere toplam, 3 bin 269 kişi faydalanmıştır" şeklinde konuştu.

2026 yılının ilk üç aylık döneminde, İşsizlik Ödeneği kapsamında 4 bin 159 kişi işsizlik ödeneği başvurusu alındığını kaydeden Vali Osman Varol, "Başvuran 1.500 kişiye İşsizlik ödeneği bağlanmıştır. İşsizlik Ödeneği kapsamında devam eden ödemelerle birlikte toplam ödeme tutarı: 131 milyon 646 bin 773 TL'dir. 2026 Ocak-Mart döneminde, toplamda; 60 kurs ve program açılmış, bu kurs ve programlardan 3.282'si kadın ve 808'i erkek olmak üzere 4.090 kişi faydalanmıştır. Bu kurs ve programlar kapsamında katılımcılara toplam 379 milyon 866 bin 440,15 TL ödeme yapılmıştır. 2026 yılı ilk üç aylık dönemde kurs ve programlara 379 milyon 866 bin 440,15 TL ve İşsizlik ödeneği kapsamında ödenen 131 milyon 646 bin 773 TL ile birlikte kurumumuz tarafından işgücü piyasasına yaklaşık, 511 milyon TL katkı sağlanmıştır.

İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve Meslek Liselerimizi daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla, İlimiz merkez ve ilçelerindeki Meslek Liselerinde yeni meslek/bölüm alan-dallar açılmıştır. İşlevini yitiren bölümlerin kapanışı gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da İstihdam Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:44:35. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da İstihdam Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.