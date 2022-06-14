Adıyaman'da itfaiye ekipleri 24 saat hazır kıta - Son Dakika
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Adıyaman'da itfaiye ekipleri 24 saat hazır kıta

14.06.2022 14:02
Adıyaman'da itfaiye ekipleri 24 saat hazır kıta

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, haftanın belirli günlerinde gördüğü eğitimlerle 24 saat olayla müdahale için hazır beklerken, olaylara müdahalede ise teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyorAdıyaman Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın, deprem gibi...

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, haftanın belirli günlerinde gördüğü eğitimlerle 24 saat olayla müdahale için hazır beklerken, olaylara müdahalede ise teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyor

Adıyaman Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın, deprem gibi doğal afetlerde, söndürme, soğutma, arama, kurtarma gibi vazifeleri canları pahasına başarıyla yürütürken, olaylara daha da erken müdahale edebilmek ve başarı çıtasını daha da yukarılara çıkarabilmek için haftanın belirlenen günlerinde ise eğitimlerini aksatmıyor. Gece ve gündüz göreve hazır hale gelen ekiplere eğitimlerde ise kullandıkları ve kullanacakları ekipmanların kontrolleri, tanıtımları ile olaylarda ilk andan son ana kadar yapmaları gerekenler detaylı bir şekilde tekrar tekrar anlatılıyor. Gerekli teknik alet ve ekipmanlara da sahip olan itfaiye ekipleri, yaşanan olaylarda teknolojinin de tüm imkanlarından faydalanıyor.

Bilginin yanı sıra araç ve malzeme konusunda sürekli kendilerini yineleyen itfaiye erleri, yapılan tatbikatlarla birlikte araçların su tanklarını havuzlardan, barajlardan, dere yataklarından su alımı, yangına erken müdahale gibi konularda ise hızlarını her defasında daha da yukarıya taşıyor.

teknik özellikler açısından zengin özelliklere sahip araçlarla birlikte 24 saat hazır kıta bekleyen ateş savaşçıları, başarılı müdahalelerle bölge insanının güvenini de kazanıyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da itfaiye ekipleri 24 saat hazır kıta
Adıyaman'da itfaiye ekipleri 24 saat hazır kıta
Adıyaman'da itfaiye ekipleri 24 saat hazır kıta

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adıyaman, Tragger, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da itfaiye ekipleri 24 saat hazır kıta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da itfaiye ekipleri 24 saat hazır kıta - Son Dakika
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