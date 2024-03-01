Adıyaman\'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nin Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Adıyaman'da yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin ulaşımını sağlayacak yol güzergahların asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da yapımına 2020 yılında başlanan Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor. Adıyaman Belediyesi de inşasının büyük bir bölümünün tamamlanan ve açılış için günler sayan hastanenin çevresindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız verdi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yan tarafına yapılan Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin çevresinde çalışmalar yürüten Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hastanenin yol güzergahında asfalt çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları hakkında açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Şehrimizin büyük ihtiyaçlarından biri olan ve yapımının tamamlanmasına ramak kalan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin bir an önce halkımızın hizmetine açılması adına üzerimize düşen ne varsa yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda hastanenin alt yapı çalışmalarını tamamladık ve şuan ekiplerimiz yapımı tamamlanmak üzere olan hastane güzergahında bulunan yolların asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyor, memleketimize bir an önce açılarak hizmet vermesini ve hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN