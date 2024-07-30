Adıyaman\'da Kadın Otobüs Şoförleri Takdir Ediliyor

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Adıyaman'da 4 çocuğı ve 4 torunu bulunan Fikriye Doğru ile 3 çocuk annesi Meryem Mutlu Tellal otobüs şoförü oldu.

Adıyaman Belediyesi halk otobüsleri, Adıyaman'ın 'Şoför Nebahat'ları ile çiçek açtı. Direksiyon başında kadın şoförleri gören vatandaşlar onları takdir ediyor. İlk defa kadın otobüs şoförü gören Adıyamanlılar, kadın şoförlere trafikte güveniyor.

Uzun yıllar otobüs şoförü olmak isteyen ancak daha önce çeşitli sektörlerde çalışan 4 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Fikriye Doğru, babaanne ve anneanne olduktan sonra otobüs şoförü oldu.

Sürücü kurslarında eğitmen olarak görev yapan Meryem Mutlu Tellal da uzun yıllar hayalini kurduğu otobüs şoförlüğüne başlamanın sevincini yaşıyor.

Gördükleri büyük ilgi karşısında daha çok güçlendiklerini dile getiren şoför Meryem Mutlu Tellal, "Bizi görenler çok mutlu oluyorlar, tepkiler çok güzel. Yani aldığımız o güzel empatiler bizi daha da güçlendiriyor, daha da mutlu ediyor. Kadınlardan aldığımız ilgi daha fazla, erkekler bizi güçlendiriyor. Şu kalp işaretini alıyorum daha fazla, oda beni çok çok mutlu ediyor. Adıyaman'da kadın şoför olmak hem zor hem de çok güzel. Yani zorlukları var muhakkak, ama biz tedbirli olduğumuz zaman, kurallara uyduğumuz zaman bunun üstesinden de geleceğimizden eminiz" dedi.

Hayallerine kavuştuğunu vurgulayan şoför Fikriye Doğru, "Vatandaşlar ilk gördüklerinden çok sevindiler çok mutlu oldular. Özellikle bayanlar. Erkeklerde çok mutlu oldular. Bunun devamının gelmesini istediler. Hepsi gurur duydu. Onlar gurur duydukça bende kendimden daha çok gurur duydum, daha böyle bir özgüven geliyor. Benim yıllardır hayalimdi, bayağı bir mücadele verdim. Uzun zamandır mücadele verdim. Depremden sonra hepimiz dışarı gittiğimizde orada yani bayanları görünce bana daha büyük bir cesaret geldi. Hayallerin, umutların yaşı yok. İnsan istediği yaştadır" diye konuştu.

Yolcular ise ilk defa kadın şoför gördükleri için oldukça mutlu olduklarını ve çok şaşırdıklarını dile getirdi. - ADIYAMAN