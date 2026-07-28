Adıyaman Belediye personellerine kadın sağlığı ve şiddetle mücadele eğitimi

Adıyaman Belediyesi personeli, UNFPA Türkiye iş birliğiyle Ankara'da düzenlenen eğitim programına katıldı. Dört gün sürecek programda kadın ve anne sağlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele ile kapsayıcı hizmet sunumu konularında eğitim veriliyor.

Adıyaman Belediyesi ile UNFPA Türkiye iş birliği ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin finansal desteğiyle yürütülen proje kapsamında, 27-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen "Kadın ve Anne Sağlığı ve Kadına Yönelik Şiddet Hizmetlerinde Kapsayıcı Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi Eğitimi" başladı. Dört gün sürecek programın açılışı, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Fadime Ayaz ile UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimde, deprem bölgesinde kadın sağlığı, anne sağlığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanlarında yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenirken, katılımcılara kadın üreme sağlığı, vaka yönetimi, genç dostu hizmetler ve toplumsal cinsiyete duyarlı yerel hizmet planlaması konularında eğitim verildi. Program kapsamında ayrıca Engelli Kadın Derneği (ENKAD) tarafından hak temelli iletişim yöntemlerine ilişkin sunumlar yapılırken, Adıyaman Belediyesi Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nin çalışmaları ve kadınlara yönelik entegre hizmet modeli de katılımcılarla paylaşıldı.

Açılışta konuşan Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Fadime Ayaz, "yerel yönetimlerin vatandaşlarla en güçlü temas noktası olduğunu belirterek, afet sonrası iyileşme sürecinde kadınların, gençlerin, engelli bireylerin ve diğer kırılgan grupların ihtiyaçlarına duyarlı hizmet birimlerinin ve uzman personel altyapısının büyük önem taşıdığını" ifade etti.

UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan ise, "deprem bölgesinde kadın sağlığı, anne sağlığı ve kadına yönelik şiddeti önleme hizmetlerinin daha güçlü ve erişilebilir hale getirilmesinde yerel yönetimlerin önemli bir rol üstlendiğini" dedi.