Adıyaman'da Kalıcı Deprem Konutları İle İlgili Çalışmalar Değerlendirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Kalıcı Deprem Konutları İle İlgili Çalışmalar Değerlendirildi

Adıyaman\'da Kalıcı Deprem Konutları İle İlgili Çalışmalar Değerlendirildi

Adıyaman'da, vali yardımcıları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, TOKİ Kalıcı Afet Konutlarındaki hak sahipleri, konut teslim süreçleri ve alt yapı çalışmaları ele alındı. Ayrıca, vatandaşlara verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesi için çözüm önerileri değerlendirildi.

09.07.2024 12:48
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Adıyaman'da, kalıcı deprem konutlarındaki çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen ile AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, vali yardımcıları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Adıyaman merkez ve köylerinde TOKİ Kalıcı Afet Konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ile sahadaki son durum ele alınarak vatandaşlara farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişareler edildi. Toplantıda, çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Kalıcı Deprem Konutları İle İlgili Çalışmalar Değerlendirildi - Son Dakika

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