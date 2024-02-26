Adıyaman\'da kalıcı deprem konutlarıyla ilgili toplantı yapıldı

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Adıyaman'da, kalıcı deprem konutlarının geldiği aşama ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı'nda kalıcı deprem konutlarının geldiği aşama ve yapılan çalışmalarla istişare edildi.

AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu ve AFAD yetkililerinin de katıldığı toplantıda, il merkezinde ve köylerde TOKİ Afet Konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri ile sahadaki son durum ele alındı. Toplantıda aynı zamanda vatandaşlara farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ADIYAMAN