Adıyaman'da Kamyon Tozla Küçük Kaza Riski Yaratıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Kamyon Tozla Küçük Kaza Riski Yaratıyor

Adıyaman\'da Kamyon Tozla Küçük Kaza Riski Yaratıyor

Adıyaman'da bir kamyon yola kum dökerek sürücülere zor anlar yaşattı, denetim eksikliği eleştirildi.

04.12.2024 11:38
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Adıyaman'da, seyir halinde olan bir kamyon yola beyaz kum dökerek hem toza boğdu hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonun damperinden yola beyaz kum dökülmeye başladı. Kumdan dolayı yolda büyük bir toz oluşurken bir yandan da yolu kullan sürücüler zor anlar yaşadı. Tozlu yola maruz kalan sürücüler, " Ülkenin hiçbir yerinde göremeyeceğiniz olumsuz durumları ne yazık ki bizler Adıyaman'ın yollarında görmeye başladık. Denetim denilen hiçbir şey bu kentte yok. Adeta Allah'a emanet bir şekilde yaşıyoruz. Adıyaman'da yola çimento dökenlerden tutunda yola hafriyat dökenlere kadar gördük. Konuyla ilgili yetkililerin gerekli çözümler sağlamasını istiyoruz. Birilerinin canı yandıkta sonra yapılacak denetimlerin her hangi bir anlamı yok" diye konuşarak duruma tepki gösterdiler. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Kamyon Tozla Küçük Kaza Riski Yaratıyor - Son Dakika

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