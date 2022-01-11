Adıyaman'da, kapalı gözlerle beyaz baston farkındalığı oluşturuldu - Son Dakika

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Adıyaman'da, kapatılan gözlerle beyaz baston etkinliği düzenlendi.

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Adıyaman Engelli Dernekleri Platformu tarafından etkinlik düzenlendi. Sümer Meydanında bir araya gelen görme engelli vatandaşlara Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk eşlik etti. Protokol üyeleri de gözlerini kapatarak ellerindeki beyaz bastonla Sümer Meydanından Demokrasi Parkına kadar görme engellilerle birlikte yürüdü.

Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Adıyaman Engelli Dernekleri Platformu Koordinatörü Mehmet Tunç, "Görme engelli arkadaşlarımızla birlikte protokol üyelerinin de katılımıyla bir etkinlik düzenledik. Etkinlikte bastonla yürüyüş yapıldı. Kaldırım işgallerinin olması biz görme engelliler için oldukça büyük bir sorun. Bizler kaldırımların boş kalmasını rica ediyoruz. Kaldırımların da erişebilirlik yönetmenliğine uygun olarak yapılmasını rica ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN