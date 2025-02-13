Adıyaman\'da Kar Yağışı Okulları Tatil Etti

Yerel

Adıyaman'da üç günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçelerde ise okullar tatil edildi.

Kar nedeniyle Adıyaman Merkezde 25, Besni ilçesinde 8, Çelikhan ilçesinde 28, Gerger ilçesinde 29, Gölbaşı ilçesinde 29, Kahta ilçesinde 6, Sincik ilçesinde 18, Tut ilçesinde 5 olmak üzere toplam 148 köy ve bu köylere bağlı 212 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel idare ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Diğer taraftan kar yağışı eğitime de engel oluyor. Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı, Çelikhan, Tut, Gerger, Sincik ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Kahta ilçesinde ise 4 köyde okullar tatil edildi. - ADIYAMAN