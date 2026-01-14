Hastaya ulaşmak için 4 saat boyunca yol açıldı - Son Dakika
Yerel

14.01.2026 11:40  Güncelleme: 11:49
Sincik ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle acil yardım çağrısı yapan bir hastaya ulaşabilmek için ekipler, 1 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen 4 saat süren yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hastaya ulaşmak için seferber olan ekipler 4 saat süren yol açma çalışmasının ardından hastaya ulaşabildi.

Sincik ilçesi Zeynalaslan Mahallesi Peyizge mezrasındaki Yahya Aktan isimli vatandaş, yüksek ateş şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ulaştı. Sağlık ekipleri yola çıktı ancak kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede ilerleyemedi.

Bunun üzerine belediye ekipleri yolu açmak için seferber oldu. Ekiplerin zorlu mücadelesi 4 saat sürdü. Ambulans iş makinesinin yardımı ile hastaya ulaştı. Hastayı alan sağlık görevlileri hastayı Sincik Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

