Kazaya davetiye çıkaran çukur kapatıldı

Adıyaman'da ana yol ortasında bulunan ve kazalara davetiye çıkaran çukur, belediye ekiplerince kapatıldı.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Karaali Caddesi Safvan Bin Muattal Kız Öğrenci Yurdu yakınlarındaki çukur hem kazalara davetiye çıkarıyor hem de vatandaşların tepkisine neden oluyordu. Belediye ekiplerinin durumdan haberdar olması sonrası çukurun olduğu yerde çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde yola asfalt dökülerek güvenli hale getirildi. - ADIYAMAN