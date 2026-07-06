Adıyaman'da Kırsal Çalışmalar Değerlendirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Kırsal Çalışmalar Değerlendirildi

Adıyaman\'da Kırsal Çalışmalar Değerlendirildi
06.07.2026 16:48
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Vali Küçük, kırsal kesim yatırımlarını ve projelerini İl Genel Meclisi ile görüştü.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç ve İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek kırsal kesime yönelik yürütülen çalışmalar ile planlanan yatırım ve projeleri değerlendirdi.

Toplantıda, 7 bin 600 kilometrekarelik Adıyaman'da kırsal kesime yönelik sürdürülen altyapı ve üstyapı hizmetleri ele alınırken, hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Abdullah Küçük, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yol, içme suyu, altyapı ve üstyapı başta olmak üzere birçok alanda görev yapan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç ile meclis üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Kırsal Çalışmalar Değerlendirildi - Son Dakika

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