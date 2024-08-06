Adıyaman'da Mahallelerine Şehir İçi Minibüslerinin Uğramaması Vatandaşları Mağdur Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Mahallelerine Şehir İçi Minibüslerinin Uğramaması Vatandaşları Mağdur Ediyor

Adıyaman\'da Mahallelerine Şehir İçi Minibüslerinin Uğramaması Vatandaşları Mağdur Ediyor

Adıyaman'da, mahallelerine şehir içi minibüslerinin uğramamasından dolayı mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Deprem sonrası minibüslerin gelmemesi nedeniyle yaşanan sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istendi.

06.08.2024 11:52
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Adıyaman'da, mahallelerine şehir içi minibüslerinin uğramamasından dolayı mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

6 Şubat 2023 depremleri öncesi Adıyaman merkez Binevlere (Afet evleri) şehir içi minibüslerinin geldiğini deprem sonrası minibüslerin artık gelmediğini dile getiren vatandaşlar, oldukça mağdur olduklarını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Binevler'de kalan vatandaşlar, minibüslerin bulundukları bölgeye gelmesi için ilgili bir çok yere başvuruda bulunduklarını ama her hangi bir çözüme kavuşamadıklarını vurguladı.

Şehir içi minibüslerinin bulundukları bölgeye gelmesini isteyen vatandaşlar, "Depremden önce böyle bir sorunumuz yoktu. Deprem sonrası bölgemize minibüsler gelmedi. Depremin üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçti ama sorunumuza henüz bir çözüm bulunamadı. Bizler kent merkezinde uzak olabiliriz ama bizlerde bu memleketin çocuklarıyız. Artık birileri sesimizi duysun bizlerde buradayız, bizlerde bu memlekette yaşıyoruz, bizlerde bu memleketin, bu ülkenin evladıyız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Mahallelerine Şehir İçi Minibüslerinin Uğramaması Vatandaşları Mağdur Ediyor - Son Dakika
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