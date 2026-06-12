Adıyaman'da Metruk Bina Tehlike Saçıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Metruk Bina Tehlike Saçıyor

Adıyaman\'da Metruk Bina Tehlike Saçıyor
12.06.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulucami Mahallesi'ndeki metruk bina, çevre halkı için risk oluşturuyor, acil yıkım istendi.

Adıyaman 'da metruk bir bina çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi 818 Sokak'ta bulunan metruk bir binadan dökülen beton parçaları endişeye neden oluyor. Yapısal olarak ciddi hasar gören binadan zaman zaman beton ve sıva parçalarının koparak sokağa düştüğü belirtilirken, mahalle sakinleri muhtemel bir facianın yaşanmasından endişe ediyor.

Mahalle sakinleri, binanın uzun süredir kullanılmadığını ve her geçen gün daha da kötü bir duruma geldiğini ifade etti. Özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu sokakta bulunan yapının kontrollü bir şekilde biran önce yıkılması gerektiği belirtildi.

Binadan düşen beton parçalarının can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini dile getiren vatandaşlar, "Her gün bu sokaktan onlarca insan geçiyor. Binanın bazı bölümlerinden parçalar koparak aşağıya düşüyor. Çocuklarımız ve yaşlılarımız için büyük risk oluşturuyor. Muhtemel bir felaket yaşanmadan gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle halkı, risk oluşturan yapının etrafında güvenlik şeridi oluşturulmasını ve teknik incelemenin ardından kontrollü şekilde yıkılmasını talep etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Adıyaman, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Metruk Bina Tehlike Saçıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çay toplamak için İran’dan Rize’ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası Çay toplamak için İran'dan Rize'ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası
Nijerya’da yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi öldü Nijerya'da yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi öldü
İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti
İngiltere’de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
İBB’nin öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yapıldı İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yapıldı
Besnik Hasi’nin Amedspor’a imza atması Belçika’yı karıştırdı Besnik Hasi'nin Amedspor'a imza atması Belçika'yı karıştırdı

13:57
TFF Başkanı’nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu
TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu
13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
13:41
Milli yıldızdan Galatasaray’a kötü haber Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
12:49
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 14:11:29. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Metruk Bina Tehlike Saçıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.