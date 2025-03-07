Adıyaman'da Obezite Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Obezite Merkezi Açıldı

Adıyaman\'da Obezite Merkezi Açıldı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Obezite Merkezi, multidisipliner ekiple hizmet vermeye başladı.

07.03.2025 13:19
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde obezite merkezi hizmete başladı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete başlayan Obezite Merkezi'nde sorumlu uzman hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve hemşirelerin desteğiyle hasta kabulüne başladı. Obezite Merkezi'ne başvuran hastaların multidisipliner bir ekip tarafından 1 yıl boyunca takip ve tedavi edileceğini belirten Uzm. Dr. Emine Erun, obezitenin Tip-2 diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, kanser, depresyon ve benzeri hastalıkların yanı sıra sosyal yaşamı da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Obezitenin tedavisinde etkin ve sürdürülebilir mücadele edildiğini belirten Uzm. Dr. Emine Erun, "Obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden unsurların en başında gelmektedir ve sıklığı giderek artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı 2022 verilerine göre Türkiye Avrupa'da obezite sıklığı bakımından ilk sırada yer almaktadır. Obezite Tip-2 diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, kanser, depresyon ve benzeri hastalıkların yanı sıra sosyal yaşamı da olumsuz olarak etkileyen önemli bir toplum sağlığı sorunu olarak ön plana çıkmaktadır. Obezitenin tedavisinde etkin ve sürdürülebilir mücadelenin uygulanması amacıyla ülkemizde Obezite Merkezleri yaygınlaştırılmaktadır. Hastanemizde hizmete başlamış olan Obezite Merkezimizde sorumlu hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve hemşire aktif olarak görev yapmaktadır. Obezite Merkezine vücut kitle indeksi 30 kg/m2 üzerine olan bireyler başvurabilmektedir. Bireyler multidisipliner bir ekip tarafından 1 yıl boyunca takip ve tedavi edilip, bireysel veya toplu eğitimler verilecektir. Burada amaç kalıcı yaşam tarzı değişikliği sağlamak. Hastanemiz Obezite Merkezinde bu amaca hizmet ederek koruyucu hekimliği faaliyete geçirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Obezite Merkezi Açıldı - Son Dakika

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