Adıyaman'da okul kantini çalışanlarına hijyen eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da okul kantini çalışanlarına hijyen eğitimi düzenlendi

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Adıyaman\'da okul kantini çalışanlarına hijyen eğitimi düzenlendi
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Adıyaman'da okul kantini çalışanlarına hijyen eğitimi, Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlükleri iş birliğiyle düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, çocukların güvenilir gıdaya erişiminin temel sorumluluk olduğunu ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Adıyaman'da öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde görev yapan çalışanlara yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programına İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Gıda ve Yem Şube Müdürü Mehmet Kayğusuz, Adıyaman Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Bereket, okul kantini çalışanları ve kurum personelleri katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, çocukların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin yalnızca bir tercih değil, temel bir sorumluluk olduğunu belirtti. Okul kantinlerinde görev yapan çalışanların öğrencilerin sağlığının korunmasında kritik bir rol üstlendiğini ifade eden Akkan, hijyen kurallarına titizlikle uyulmasının önemine dikkat çekti.

Akkan, gıda güvenliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve bu alandaki uygulamaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla eğitim, bilgilendirme ve denetim çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
AdıyamanSağlıkEğitimTarımYerelSon Dakika

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