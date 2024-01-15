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Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için Adıyaman'da anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için Adıyaman'da anma töreni düzenlendi

Pençe-Kilit Harekatı üs bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen askerler için Adıyaman'daki okullarda anma töreni düzenlenerek, 'İlk dersimiz şehitlik' programı gerçekleştirildi. Adıyaman'daki tüm okullarda şehitlerimiz anıldı ve öğrenciler duygularını paylaştı.

Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için Adıyaman\'da anma töreni düzenlendi
15.01.2024 - 10:26,
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Pençe-Kilit Harekatı üs bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen askerler için Adıyaman'daki okullarda anma töreni düzenlenerek, 'İlk dersimiz şehitlik' programı gerçekleştirildi.

Önceki gün Kuzey Irak'taki üs bölgesine teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan 9 asker için tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da anma etkinliği düzenlendi. Okullarda, öğrenciler şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türkiye Petrolleri Ortaokulu'nda yapılan anma etkinliğine katıldı. Saygı duruşu ve bayrak töreninin ardından "İlk dersimiz şehitlik" programı düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, öğrenciler şehitlerimiz için şiirler okudu. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun şehitlerin anılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adıyaman'daki tüm okullarımızda ilk dersimizde şehitlerimizi anıyoruz. Bu vatan için, bayrak için, mukaddesat için şehit olmuş, canlarını feda etmiş olan kahraman askerlerimizi anıyoruz. Şehitlerin geride kalan ailelerine karşı sorumluluklarını ders olarak işliyoruz" dedi.

Öğrenciler ise terör saldırısında şehit olan askerlere çok üzüldüklerini ancak şehit oldukları için onlara imrendiklerini ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için Adıyaman'da anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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