Adıyaman\'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkta yol güzergahları belirlendi

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Deprem bölgesi Adıyaman'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşanacağı mezarlıkta yol güzergahları belirlendi.

6 Şubat depremlerinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da Ramazan Bayramı öncesi Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte alınan tedbirler gibi yoğunluğu yaşanacağı mezarlık bölgesinde de tedbirler alındı. Trafik polis ekipleri bayram sürecinde yoğunluğun yaşanacağı mezarlık çevresindeki bütün ara sokakları trafiğe kapattı. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması ve trafikte sorunların yaşanmaması için ara sokaklardan mezarlık çevresine giriş yapılamayacak.

Araçlarıyla Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığa gelecek olan vatandaşlar, eski Samsat Caddesi üzerinden Mezarlık Caddesine giriş yapacak ve yaptığı ziyaret sonrası Veteriner Müdürlüğü önünden geçerek ilerleyecek. Tek giriş ve tek çıkış olarak belirlenen güzergah bölgesinde çok sayıda polis ekibi de aynı zamanda görev alacak. - ADIYAMAN