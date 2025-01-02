Adıyaman'daRegaip Kandili dolayısıyla onlarca vatandaş hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret ederek dualar etti.
Regaip Kandili dolayısıyla yakınlarının kabrini ziyaret eden onlarca vatandaş, yakınlarının kabrinin başında dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu. Onlarca kişinin akın ettiği mezarlıkta bir yandan hüzün bir yandan ise duygusal anlar yaşandı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Adıyaman'da Regaip Kandili Kabir Ziyareti - Son Dakika
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