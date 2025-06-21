Adıyaman\'da Safvan Bin Muattal Türbesi ve Camisinde Temizlik Çalışması

Adıyaman Belediyesi, Samsat ilçesi sınırlarında bulunan ve Türkiye'de kabri bilinen iki sahabeden biri olan Safvan Bin Muattal Hazretlerinin türbesi ile camiinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, türbe ve caminin iç ve dış temizlikleri titizlikle yapılırken, çevre alanlar da tazyikli suyla yıkanarak kapsamlı bir temizlik sağlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaptığı açıklamada belediyenin sadece şehir merkezine değil, kentin dört bir yanına hizmet ulaştırdığını vurguladı.

Başkan Tutdere, "Sahabe Safvan Bin Muattal'ın türbesinde, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün emekçileriyle birlikteyiz. Ekiplerimiz yalnızca kent merkezinde değil, talep gelmesi halinde en ücra köylere kadar giderek ibadethanelerin temizlik ve bakımını üstleniyor. Bugün de sahabedeyiz, buradaki yetkililerle birlikte türbe ve caminin yanı sıra çevre düzenlemesini de elden geçirdik. Emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Adıyaman'ımızı Samsat'ıyla, ilçeleriyle, köyleriyle ve sahip olduğu inanç merkezleriyle tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Sahabe Safvan Bin Muattal'ın kabri, yalnızca dini anlamıyla değil, kültürel ve tarihi yönüyle de mutlaka görülmesi gereken bir mekan. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı Samsat'a, bu kutsal mekanı ziyaret etmeye davet ediyorum. Adıyaman'ımızı tüm ilçeleriyle birlikte kalkındırmak, dayanışma içinde büyütmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN