Adıyaman\'da \'Sağlık için hareket et\' Etkinliği

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından "Sağlık için hareket et" etkinliği düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu, Acil Afetler Şube Müdürü Tülay Altuğ, sağlık çalışanları ve kurum personellerinin de katılım gösterdiği "Sağlık için hareket et" etkinliği kapsamında Adıyaman'ın tarihi yerleri gezildi.

Düzenlenen etkinlik çerçevesinde Perre Antik Kenti, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü gibi bir çok tarihi alanda yürüyüş yapıldı. Yapılan yürüyüş esnasında hareket etmenin önemine dikkat çekmek amacıyla pankartlar ve dövizlerde açıldı.

Hareket etmenin sağlık anlamında oldukça önemli olduğunu vurgulayan yetkililer, bu tür etkinliklerin her zaman belirli aralıklarla yapılacağını söyledi. - ADIYAMAN