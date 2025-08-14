Adıyaman\'da Sanayicilerle Toplantı

Adıyaman Valisi Osman Varol, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ile birlikte, ilde yatırım, üretim ve istihdam sağlayan sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni teşvik yasası hakkında katılımcılara kapsamlı bir sunum yapıldı. Yeni düzenlemelerin sanayi sektörü üzerindeki etkileri ve sağlanacak destekler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantıda ayrıca, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da ticari ve ekonomik hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik ihtiyaçlar, talepler ve karşılaşılan sorunlar gündeme getirildi. Sanayici ve iş insanlarının görüşleri alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Adıyaman'ın kalkınmasında önemli rol üstlenen sanayici ve iş insanlarına, yatırımları ve üretimleriyle hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür edildi. - ADIYAMAN