Adıyaman'da Silahla Ateş Etme Videosu Paylaşan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Silahla Ateş Etme Videosu Paylaşan Şahıs Yakalandı

Adıyaman\'da Silahla Ateş Etme Videosu Paylaşan Şahıs Yakalandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden silahla ateş etme videosu paylaşan Z.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayda iki adet tabanca ele geçirildi ve soruşturma devam ediyor.

27.06.2024 16:26
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Adıyaman'da, bir şahıs sosyal medya üzerinden paylaştığı silahla ateş etme videosu sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından suç unsurlarının tespiti amacıyla yapılan sanal devriye faaliyetleri neticesinde sosyal medya hesapları üzerinden silahla ateş etme görüntüleri tespit edilen Z.K., isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silahla ateş ettiği esnada çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan ve daha sonra polis ekiplerince tespit edilen Z.K., yakalanarak gözaltına alındı.

İki adet tabancanın da ele geçirildiği olayda polis ekiplerince gözaltına alınan Z.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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