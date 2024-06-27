Adıyaman\'da Silahla Ateş Etme Videosu Paylaşan Şahıs Yakalandı

Yerel

Adıyaman'da, bir şahıs sosyal medya üzerinden paylaştığı silahla ateş etme videosu sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından suç unsurlarının tespiti amacıyla yapılan sanal devriye faaliyetleri neticesinde sosyal medya hesapları üzerinden silahla ateş etme görüntüleri tespit edilen Z.K., isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silahla ateş ettiği esnada çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan ve daha sonra polis ekiplerince tespit edilen Z.K., yakalanarak gözaltına alındı.

İki adet tabancanın da ele geçirildiği olayda polis ekiplerince gözaltına alınan Z.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN