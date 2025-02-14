Adıyaman\'da Sokak Hayvanları İçin Toplantı Düzenlendi

Yerel

Adıyaman Valiliği tarafından sokak hayvanlarının korunması ve daha rahat bir yaşam sunulabilmesi adına toplantı düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi, ilçe ve belde belediye yetkilileri ile kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla Adıyaman Valiliğinde Vali Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda hayvan barınaklarının daha uygun hale getirilmesi, sokak hayvanlarının kontrol altına alınabilmesi, sokak hayvanlarına daha rahat bir yaşam sunulabilmesi adına görüşmeler sağlandı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Sokak hayvanları konusu hem ilimizin hem de ülkemizin en önemli gündem maddelerinin bir tanesi. Yeni bir kanun çıktı ve bu kanunu sahada etkin bir şekilde kullanarak her hangi bir sorun yaşamadan hem hayvan haklarının etkin bir şekilde koruna bilmesi hem de diğer taraftan sosyal hayatımıza olumsuz bir etki oluşturmaması için gerekli tedbirler ne olabilir, neler yapabiliriz bunları konuştuk. Bu kapsamda özellikle bu konu üzerindeki çalışmalarımız üzerinde yoğun durma kararı aldık. Öncelikle tabiki sokak hayvanlarımızın belediyemiz tarafından uygun koşullarda barındırılabilmesi için merkezler oluşturmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili hem mevcutların geliştirilerek hızlı bir şekilde ruhsatlandırılması, eksikliklerinin tamamlanması, kanuni zorunluluk olan 25 bin nüfus üzerindeki belediyelerin kurması gereken barınaklarda mevcut olmayan ya da pasif duruma gelmiş olanları hızlı bir şekilde kurulmasını sağlayacağız. Bu barınaklar bütün fiziki ve hukuki şartları taşıyacak şekilde ayarlanacak. Bu çalışmalarla ilgili bizlerde valilik olarak belediyelerimize destek vereceğiz. Bu konuyla ilgili de Adıyaman Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde hizmet alımı gerçekleştirecek. Bu konu ilanda ve askıdadır. Tamamen tıbbi yöntemlerle kısırlaştırmayla ilgili bunun süreci devam ediyor. Bu çalışmalarla ilgili özellikle veteriner alımı noktasında sayının artırılabilmesi için valilik olarak da destek vereceğiz. Ayrıca veterinerler ve veterinerlerin meslek odalarıyla nasıl bir iş birliği içerisinde kalırız nasıl bu çalışmalara dahil edebiliriz diye görüşmeler ve çalışmalar yapacağız. Ayrıca sahada bulunan sahipsiz hayvanların kontrol altına alınabilmesi, uygun şartlarda barınaklara getirilebilmesi ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için de il özel idaremizle belediyelerimiz arasında bir protokol imzalanmasına karar verdik. Bu oldukça önemli bir çalışma, bir taraftan doğal yaşamın devam etmesi, hayvan haklarının korunması en temel vazifelerimizden bir tanesidir. Diğer taraftan da kontrolsüz sokak hayvanlarının oluşumu ve sosyal ve gündelik hayatlarımıza etkileri ile karşılıklı bir takım zararların da oluşmaması adına bizim diğer bir görevimizdir. Bizler bu konuyu bu süreci önemsiyoruz. Ben toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN