Adıyaman\'da Su Ürünleri Denetimi

Adıyaman'da, Su Ürünleri Yetiştiricilik Yönetmeliği'nde yapılan güncel değişiklikler kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinde denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince il genelinde faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinde yapılan kontrol ve denetimlerde, tesis sahipleri ile sorumlu personele yönetmelikte yer alan yeni düzenlemeler ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, sürdürülebilir üretimin sağlanması, biyogüvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanması ve üretim faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin önem taşıdığını belirtti.

Denetimlerin yanı sıra üreticilerin yeni düzenlemeler konusunda bilgilendirildiğini ifade eden Müdür Akkan, "Su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilir üretimin sağlanması, biyogüvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanması ve mevzuata uygun üretim faaliyetlerinin yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz denetimlerin yanı sıra üreticilerimizi yönetmelikte yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirerek, uygulamada herhangi bir mağduriyet yaşanmamasını hedefliyoruz. Bakanlığımızın belirlediği esaslar doğrultusunda denetim ve rehberlik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN