Adıyaman'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Adıyaman\'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Adıyaman'da, 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik ekiplerince düzenlenen etkinlikte trafik konusunda bilgilendirme yapıldı ve çocuklara hediyeler dağıtıldı.

05.05.2024 16:31  Güncelleme: 16:34
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Adıyaman'da, 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik ekiplerince 1-7 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Bir alışveriş merkezinin zemin katında düzenlenen etkinlikte trafik ekipleri, vatandaşları trafik konusunda bilgilendirerek aynı zamanda trafikte dikkatli olmalarını istedi. Trafik ekiplerinin yaptığı bilgilendirmelerin yanı sıra aynı zamanda küçük çocuklara düdük ve bilgilendirici kitaplar dağıtıldı. Motosikletlere merakı bulunan çocuklar ise ekip motosikletlerine bindirilerek hatıra fotoğrafları çektirildi.

Ekipler, etkinliklerin farklı zamanlarda kentin birçok noktasında devam edeceğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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