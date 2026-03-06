Adıyaman\'ın ulaşım geleceği planlanıyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde belediyelerin hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Ulaşım Danışmanlığı Programı" kapsamında Adıyaman'da "Ulaşım eylem planı çalıştayı" gerçekleştirildi.

Ulaşım hizmetlerinin kentsel yaşam kalitesi ve yurttaş memnuniyeti açısından taşıdığı kritik önem doğrultusunda çalışmalarını sürdüren TBB ve Adıyaman Belediyesi, Adıyaman iline yönelik kent içi ulaşım iyileştirme stratejisi ve eylem planını hazırladı.

TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu tarafından depremden etkilenen 11 ilin ihtiyaçları belirlenip ilk uygulama sahası olarak Adıyaman ili seçildi. Komisyon koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, toplu taşıma optimizasyonu ile yaya ve bisiklet odaklı erişimi içeren kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri geliştirildi. Bu doğrultuda, Adıyaman'ın ulaşım sorunlarına çözüm amacıyla "Adıyaman Kent İçi Ulaşım İyileştirme Stratejisi ve Eylem Planı" hazırlandı.

Plan, merkezi idarenin taşra teşkilatı, meslek kuruluşları, üniversiteler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı "Ulaşım Eylem Planı Çalıştayı" ile Adıyaman'da kamuoyuna ve ilgili paydaşlara sunuldu.

Afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde ulaşım hizmetlerinin etkin, sürdürülebilir ve kapsayıcı biçimde planlanmasını hedefleyen çalıştayın açılış konuşmaları; Adıyaman Belediye Başkanı/TBB Encümen Üyesi Abdurrahman Tutdere, Hopa Belediye Başkanı/TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Utku Cihan ile TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş tarafından yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Adıyaman Belediye Başkanı ve TBB Encümen Üyesi Abdurrahman Tutdere kentte uzun süredir gündemde olan ulaşım meselesinin ele alındığını belirtti. Tutdere, kentin ulaşım sorununa bilimsel bir perspektifle yaklaşan çalışmayı hazırlayan TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonuna teşekkür etti.

TBB'nin özellikle yeni dönemde Adıyaman ile güçlü bir dayanışma içinde olduğunu ifade eden Tutdere, Birliğin araç desteğinin yanı sıra eğitim, maddi destek ve teknik katkılarla da kentin yanında yer aldığını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana kentin yeniden ayağa kalkması için önemli projeler yürüttüklerini belirten Tutdere, "Şehrimizi adım adım yeniden inşa ediyor, yaptığımız çalışmaların sahadaki sonuçlarını görmeye başlıyoruz" dedi.

Yönetim anlayışlarının kentin sorunlarını bilimsel yöntemlerle ele almak olduğunu vurgulayan Tutdere, sorunları analiz ederek somut eylem planlarına dönüştüren bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Hazırlanan çalışmanın Adıyaman'ın ulaşım sorununa ilişkin önemli bir yol haritası olacağını dile getiren Tutdere, "Adıyaman'da yaşayan bizlerin günlük hayatın içinde belki fark etmediği pek çok detayı bilimsel yöntemlerle ortaya koyan çok değerli bir çalışma hazırlandı" dedi.

Ulaşım sorununun kalıcı çözümü için bu planın önemli katkı sağlayacağını belirten Tutdere, "İnanıyorum ki Adıyaman, bu bilimsel eylem planı ve önümüzdeki süreçte hazırlayacağımız ulaşım planıyla birlikte ulaşım sorununu tarihin tozlu raflarına kaldıracak ve bilimin ışığında bu sorunu da aşmış olacaktır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN