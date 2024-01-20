Adıyaman\'da üniversitede yüz yüze eğitim için KYK yurtları hazır hale getiriliyor

Eğitim öğretim yılının ikinci yarısında üniversitede yüz yüze eğitimin başlayacağı Adıyaman'da KYK yurtları hazır hale getiriliyor.

6 Şubat depremlerinde bir çok fakülte binasının hasar almasından dolayı bazı bölümlerde yüz yüze eğitimin olmadığı Adıyaman Üniversitesi, ikinci dönemde bir çok bölümde yüz yüze eğitim tekrar başlayacak. Bu çerçevede sayısı artacak olan öğrencilerin konaklaması için yurtlar hazır hale getiriliyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikre Keleş ile birlikte yurtları inceleyerek eksikler ve yapılması gerekenleri istişare etti. Vali Varol, öğrencilerin yurttaki sosyal aktivite alanları, yatakhane ve yemekhane ile bireysel ve toplu kullanılan yaşam alanlarıyla ilgili yurt yönetiminden bilgiler aldı.

Şuan bine yakın öğrencinin bulunduğu KYK yurtlarında ikinci dönemde bu sayının 9-10 bine çıkması bekleniyor. Adıyaman merkezde 4, ilçelerde 2 olmak üzere toplam 6 KYK yurdu hizmet verecek. Vali Osman Varol, Altınşehir KYK Yurdunu ziyaret ederek Türkiye'nin farklı bölgelerinden Adıyaman'a gelen öğrenciler ile hayalleri, idealleri, eğitim hayatları ile ilgili sohbet etti.

Adıyaman Üniversitesi'nin 17 bin öğrencisinden şuan 3 bini yüz yüze eğitim görürken, ikinci yarıda bu sayının 9 bine çıkması hedefleniyor. - ADIYAMAN