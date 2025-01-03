Adıyaman\'da Üreticilere Hibe İle Yem Kırma ve Sap Parçalama Makineleri Dağıtıldı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde GAP destekli proje kapsamında üreticilere yüzde 70 hibe ile yem kırma ve sap parçalama makineleri dağıtıldı.

Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın destekleriyle yürütülen "Adıyaman İlinde Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Ürünlerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üreticilere yem kırma ve sap parçalama makineleri teslim edildi.

Dağıtım törenine, Kahta Kaymakamı Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve İlçe Tarım Müdürü Selim Yıldırım katıldı. - ADIYAMAN