Adıyaman'da Vatandaşlar Sıcaktan Kaçmak İçin Cendere Köprüsü'ne Akın Etti

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Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Adıyaman'da vatandaşlar, serinlemek için su kenarlarını tercih ediyor.

Kommagene Uygarlığı'nın önemli eserlerinden birisi olan 2 bin yıllık Cendere Köprüsü'nün altından akan Kahta Çayı'na binlerce kişi serinlemek için girdi. Kahta ilçe sınırlarında bulunan Cendere Köprüsü'nün bulunduğu bölgede insan yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar suya girerek serinlemek ve piknik yapmak için Kahta Çayı'nın geçtiği Cendere Köprüsü'ne akın etti.

Kahta Çayı'nda serinleyen vatandaşlar, hem eğlendi hem de piknik yaptı.

Kahta Çayına serinlemek ve güzel zaman geçirmek için geldiklerini dile getiren vatandaşlar, "Havalar malum sıcak, sıcak olduğu için de serinlemek için buraya geldik. Cendere Köprüsü'nde manzarası çok güzel. Bir de suya girince tadı da bir başka oluyor, daha güzel oluyor" diye konuştu. - ADIYAMAN