Adıyaman'da Vatandaşlar Sıcaktan Kaçmak İçin Cendere Köprüsü'ne Akın Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman'da Vatandaşlar Sıcaktan Kaçmak İçin Cendere Köprüsü'ne Akın Etti

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Adıyaman'da vatandaşlar, serinlemek için su kenarlarını tercih ediyor. Kommagene Uygarlığı'nın önemli eserlerinden birisi olan 2 bin yıllık Cendere Köprüsü'nün altından akan Kahta Çayı'na binlerce kişi serinlemek için girdi. Kahta ilçe sınırlarında bulunan Cendere Köprüsü'nün bulunduğu bölgede insan yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar suya girerek serinlemek ve piknik yapmak için Kahta Çayı'nın geçtiği Cendere Köprüsü'ne akın etti. Kahta Çayı'nda serinleyen vatandaşlar, hem eğlendi hem de piknik yaptı. Kahta Çayına serinlemek ve güzel zaman geçirmek için geldiklerini dile getiren vatandaşlar, 'Havalar malum sıcak, sıcak olduğu için de serinlemek için buraya geldik. Cendere Köprüsü'nde manzarası çok güzel. Bir de suya girince tadı da bir başka oluyor, daha güzel oluyor' diye konuştu. - ADIYAMAN

21.06.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Adıyaman'da vatandaşlar, serinlemek için su kenarlarını tercih ediyor.

Kommagene Uygarlığı'nın önemli eserlerinden birisi olan 2 bin yıllık Cendere Köprüsü'nün altından akan Kahta Çayı'na binlerce kişi serinlemek için girdi. Kahta ilçe sınırlarında bulunan Cendere Köprüsü'nün bulunduğu bölgede insan yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar suya girerek serinlemek ve piknik yapmak için Kahta Çayı'nın geçtiği Cendere Köprüsü'ne akın etti.

Kahta Çayı'nda serinleyen vatandaşlar, hem eğlendi hem de piknik yaptı.

Kahta Çayına serinlemek ve güzel zaman geçirmek için geldiklerini dile getiren vatandaşlar, "Havalar malum sıcak, sıcak olduğu için de serinlemek için buraya geldik. Cendere Köprüsü'nde manzarası çok güzel. Bir de suya girince tadı da bir başka oluyor, daha güzel oluyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Kommagene, Adıyaman, Kahta, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Vatandaşlar Sıcaktan Kaçmak İçin Cendere Köprüsü'ne Akın Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu
14:04 Göbeklitepe’de ağlamanın bedeli 69 bin lira Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor
13:59 Doğum teşvik paketi geliyor Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada
13:11 Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
14:32 Tacikistan’da Başörtüsü ve Dini Bayramlar Yasaklandı Tacikistan'da Başörtüsü ve Dini Bayramlar Yasaklandı
14:21 Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 15:21:36. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Vatandaşlar Sıcaktan Kaçmak İçin Cendere Köprüsü'ne Akın Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement