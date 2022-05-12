Adıyaman'da yaralı köpek tedavi altına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da yaralı köpek tedavi altına alındı

12.05.2022 15:57
Adıyaman'da yaralı köpek tedavi altına alındı

Adıyaman'da, bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Adıyaman'da, bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

İhbar sonucunda bulunduğu yerden Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan yaralı köpek, rehabilitasyon merkezine götürerek tedavi altına aldı. Konu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Talihsiz bir kaza geçiren sokak köpeğimize, ekiplerimiz anında müdahalede bulundu. Çok kısa bir süre içerisinde olay mahallinden tedavi merkezimize getirilen sokak köpeğimizin tedavisi devam ediyor" diye konuştu.

Veteriner Müdürlüğü ekiplerinin, müdürlük bünyesinde kurulan Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirdiği operasyonla eski sağlığına kavuşmayı bekleyen köpeğin tüm bakımlarının ve aşılarının yapıldığı açıklandı. - ADIYAMAN

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da yaralı köpek tedavi altına alındı - Son Dakika


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