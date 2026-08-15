Adıyaman’da Yaz Kur’an Kursları tamamlandı

Adıyaman'ın Çelikhan, Besni ve Kahta ilçelerinde düzenlenen 2026 Yaz Kur'an Kursları, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler, yarışma ve ödül programlarının ardından tamamlandı.

Çelikhan'da İlçe Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Kapanış ve Ödül Töreni'nde, yaz boyunca Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve sosyal etkinliklere katılan öğrenciler ödüllendirildi.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Temel Dini Bilgiler, Ezanı Güzel Okuma ve Futbol Turnuvası yarışmalarının yanı sıra "Camiye Gel, Puanları Topla, Hediyeni Kap" projesi kapsamında camilere düzenli devam eden öğrencilere 27 bisiklet, 15 tablet, 18 akıllı saat, 12 akıl ve zeka oyunu, 2 scooter, 6 kitap seti, 10 futbol topu, 10 forma, 3 kupa ve 30 madalya verildi.

Törende konuşan Çelikhan İlçe Müftüsü İsmail Çelik, yaz kurslarının sona ermesine rağmen öğrencilerin cami ve Kur'an-ı Kerim ile bağlarını sürdürmelerinin önemine dikkat çekti. Çelik, kursların düzenlenmesine katkı sağlayan velilere, din görevlilerine ve Çelikhan halkına teşekkür etti.

Besni ilçesinde Ayşe Seydi Vakkas Doğan Camii'nde düzenlenen yaz Kur'an kurslarında ise öğrencilere itikat, ibadet, ahlak, Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi dersleri verildi, çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Kurslara düzenli katılan 60 öğrenciye hayır sahiplerinin desteğiyle akıllı saat hediye edildi.

Besni ilçesinde de Yaz Kur'an Kurslar tamamlandı. Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek kursların düzenlenmesinde emeği bulunan cami görevlileri Mahmut Özmercan ve Yakup Er ile hayır sahiplerine ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Kahta'da ise İlçe Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 2026 Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler alanında gerçekleştirilen yarışmada Çardak Köyü Camii birinci, Rahmet Camii ikinci, Birlik Camii ve Celahir Camii ise üçüncü oldu.

Programa Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı İshak Yıldız, şube müdürleri ve çok sayıda din görevlisi katıldı.

Müftülük görevlileri, yaz Kur'an kurslarının çocukların Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerle buluşmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağladığını belirterek kurslara katılan tüm öğrencileri tebrik etti.