Adıyaman\'da Yeni Su Dağıtım Programı Duyuruldu

Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde belirli mahalleleri kapsayan yeni su dağıtım programını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, kentte su hizmeti dönüşümlü olarak sağlanacak ve iki farklı zaman dilimi içerisinde farklı mahallelere su verilecek. Belediye tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bazı mahallelere her gün saat 12.00 ile 24.00 saatleri arasında su verilecek. Bu uygulama kapsamında Fatih, Kayalık, Malazgirt, Yeşilyurt, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Karapınar, Yeni Sanayi, Barbaros Hayrettin, Mimar Sinan, Sümerevler, Alitaş, Yavuz Selim ve Altınşehir mahallelerinin belirli kesimlerinde su hizmeti sağlanacak.

Belirtilen bölgeler arasında 2. Çevreyolu kuzeyi, Terminal Caddesi'nin kuzey kısmı ve Müftülük Caddesi batısında kalan alanlar da yer alıyor.

Öte yandan diğer mahallelere ise gece yarısından itibaren, yani 00.00 ile 12.00 saatleri arasında su verileceği bildirildi.

Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nin Müftülük Caddesi doğusunda kalan bölümü, 2. Çevreyolu'nun güneyindeki kesimler ile Fatih, Kayalık, Malazgirt, Yeşilyurt, Siteler, Mehmet Akif, Turgut Reis, Siratut, Yenipınar, Eskisaray, Hocaömer, Yavuz Selim, İmamağa, Bahçelievler, Yunus Emre, Bahçecik, Kapcami, Musalla, Ulucami, Varlık, Mara ve Altınşehir mahallelerinin güney bölümlerine su temini yapılacak.

Belediye yetkilileri, su kullanımının belirtilen saatlere göre planlanmasını isterken, bu düzenlemenin mevcut altyapı şartları ve suyun adil dağıtımı amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Su dağıtımıyla ilgili yeni gelişmelerin Adıyaman Belediyesi'nin resmi iletişim kanallarından duyurulmaya devam edileceği ifade edildi. - ADIYAMAN