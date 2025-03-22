Adıyaman'da Yerinde Dönüşümle İlk Site Tapuları Sahiplerine Teslim Edildi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte devam eden yerinde dönüşümle tamamlanan ilk sitenin tapularını hak sahiplerine teslim etti. Tutdere, "Mahallelerimizin çoğunda yerinde dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Bu yılın sonunda birçok mahallede tapu teslimlerini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

6 Şubat Depremleri'nde yıkıma uğrayan, Adıyaman'da yerinde dönüşüm başvuruları sonucu inşaatı tamamlanan ilk yapı kullanım iznine sahip site Güzel Yaşam Kent 1 Sitesi'nin tapuları, hak sahiplerine teslim edildi.

Tutdere, tapu teslim töreninde yaptığı konuşmada, bu anın hem kent hem de kendisi için büyük anlam taşıdığını belirtti. Tutdere, şunları söyledi:

"Bugün bu açılışta, bu tapu teslim töreninde bir belediye başkanı olarak bulunmak, benim geleceğe dair umutlarımı daha da büyüttü. 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşayan kentimizde, iki yıl boyunca süren yoğun çaba ve emekle bugün ilk kez tamamlanan ve oturuma hazır hale gelen 48 dairelik Güzel Yaşam Kent 1'in tapularını teslim ediyoruz. Yerinde dönüşüm sürecinin hızla ilerlemesi için belediye olarak yapı ruhsat birimimiz başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımızla yoğun bir mesai harcadık. Bugün geldiğimiz noktada Adıyaman, deprem şehirleri içinde yerinde dönüşüm sürecinde en önde yer alıyor. Bu sürecin hızlanmasında emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza, yüklenici firmalarımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu sitede olduğu gibi Adıyaman'ın farklı mahallelerinde de tapu teslim törenleri gerçekleştireceğiz. Yaşamı normalleştirmek ve şehrimizi ayağa kaldırmak için aralıksız çalışıyoruz."

Konuşmasının devamında yerinde dönüşüm süreciyle birlikte yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarına da değinen Tutdere, "Mahallelerimizin çoğunda yerinde dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Bu süreçte vatandaşlarımız geçici altyapı eksiklikleri ve ulaşım sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Ancak tüm planlamamızı yaptık. Evler tamamlandıkça altyapı ve ardından üstyapı çalışmalarını da hızla devreye alacağız. Kaldırımlar, asfaltlar, ulaşım güvenliği gibi tüm ihtiyaçlar tek tek giderilecek. 2025 yılındayız ve bu yılın sonunda birçok mahallede tapu teslimlerini gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Tutdere, konuşmasının sonunda sürece destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Vatandaşlarımıza kredi desteği sağlayan ilgili bakanlıklara, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze, belediyemiz çalışanlarına, tüm yüklenici firmalara, müteahhitlere, inşaat ustalarına ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir daha bu acıları yaşamamak adına, depreme dirençli kentler inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Hep birlikte daha güvenli, dirençli ve mutlu bir şehir inşa edeceğiz. Allah hayırlı, uğurlu etsin" ifadelerini kullandı.