Adıyaman\'da Yılan Paniği

Adıyaman'da, hastane yanında görünen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu.

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bir yılanın olduğunu fark eden vatandaşlar bir anlık korkuya kapılarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan yılandan dolayı kısa süreli panik yaşandı. Yılan olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrollü bir şekilde yakalandı. Yılan daha sonra yerleşim alanına uzak bir mesafede ekipler tarafından doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN