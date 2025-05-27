Adıyaman\'da YKS\'ye Hazırlanan Öğrencilere Sınav Kaygısıyla Baş Etme Eğitimi

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM)'nde YKS'ye hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısıyla başa çıkabilmeleri için eğitim programı düzenlendi.

Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) desteğiyle, GIZ - Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ve Hayata Destek Derneği iş birliğinde yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen programda, öğrencilerin sınav sürecindeki kaygılarını azaltmaya yönelik yöntemler ele alındı.

Etkinlikte "Kaygı nedir", "Korkudan nasıl ayrılır", "Olumsuz düşüncelerle başa çıkma yolları", "Nefes ve gevşeme egzersizleri" gibi başlıklarda uygulamalı anlatımlar yapıldı. Öğrenciler zihinsel, bedensel ve duygusal baş etme tekniklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Program, gençlerin kendi iç kaynaklarını keşfetmelerine ve sınav sürecini daha sağlıklı geçirmelerine katkı sağladı. - ADIYAMAN