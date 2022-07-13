Adıyaman'da yoğun bayram mesaisi - Son Dakika
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Adıyaman'da yoğun bayram mesaisi

13.07.2022 14:04
Adıyaman'da yoğun bayram mesaisi

Adıyaman Belediyesi ekipleri, Kurban Bayram süresince vatandaşlara daha iyi bir hizmet vermek amacıyla yoğun mesai harcadı.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, Kurban Bayram süresince vatandaşlara daha iyi bir hizmet vermek amacıyla yoğun mesai harcadı.

Oluşturulan ekipleri görev sahalarında ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, personelinin bayramını kutlayıp, kolaylıklar diledi.

Bayram süresince oluşabilecek aksaklıkların anında giderilmesi amacıyla 153 çağrı merkezi, itfaiye, zabıta, veteriner, temizlik ve mezarlık müdürlükleri tarafından oluşturulan ekiplere yaptığı ziyarette konuşan Başkan Kılınç, "İlimizin her bölgesinde yoğun bir şekilde çalışmaya devam eden arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim.

Ekiplerimiz kesim ve satış alanları başta olmak üzere şehir genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını ivedi bir şekilde tamamladı. Halkımızın sağlığı için temizlik çalışmamız bayram süresince devam etti.

Hayırseverler vatandaşlarımızın desteğiyle daha önceden belirlenen ailelerimizin kapısını çat kapı çalarak ziyaret ettik ve onlar için alınan kurbanlıkları kendilerine hediye ettik. Bu sürprizimiz ailelerimiz için çok güzel oldu" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da yoğun bayram mesaisi - Son Dakika

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