Altyapısı tamamlanan mahallelerde üstyapı çalışmaları hız kazandı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde üstyapı hizmetlerine ağırlık veren ekipler, hasar gören cadde ve sokaklarda asfalt yama ve sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt, Siteler, Kayalık ve Malazgirt mahallelerinde bozulan yol yüzeylerinin yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenimahalle'de bulunan 2638 ve 2653 numaralı sokaklarda freze yöntemiyle asfalt söküm ve yol hazırlık çalışmaları yürütülürken, 2638 ve 2652 numaralı sokaklarda ise finişer kullanılarak sıcak asfalt serimi yapılıyor.

Öte yandan Yeşilyurt Mahallesi 2132 Sokak, Siteler Mahallesi Karamusa Caddesi, Kayalık Mahallesi 2450 Sokak ile Malazgirt Mahallesi 2301 ve 2034 numaralı sokaklarda asfalt yama çalışmaları sürdürülüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin devam ettiğini belirtti.

Altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarını hızla tamamladıklarını ifade eden Tutdere, "Kentimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri hayata geçiriyoruz. Altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarımızı hızla tamamlayarak hem ulaşım konforunu artırıyor hem de mahallelerimizi daha modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Ekiplerimiz sahada özveriyle çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN