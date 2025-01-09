Adıyaman\'da Yol Çalışmaları Başladı, Trafik Sorunu Çözüme Kavuşuyor

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatlarıyla, Şevenk Deresi'nden başlayarak Yunus Emre Mahallesi Marangozlar Sitesi bölgesine kadar uzanan yol çalışmasında önemli bir adım atıldı.

Yıllardır bölge halkının çözüm beklediği yol sorunu, mülk sahipleriyle yapılan uzlaşma sonrası çözüme kavuşturuldu.

1 Ocak'ta başlayan çalışmalarda, yıkım işlemleri tamamlanarak yol asfaltlamaya hazır hale getirildi. Bugün itibarıyla asfalt serimi başlayan yol, 5-6 gün içinde trafiğe açılacak. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki trafik rahatlayacak ve vatandaşların hastaneye ulaşımı kolaylaşacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik sorunlarının hafifleyeceğini belirtti.

Başkan Tutdere, "Şevenk Deresi'nden başlayıp Yunus Emre Mahallesi Marangozlar Sitesi'ne kadar uzanan bu yol, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak. Mülk sahipleriyle sağladığımız uzlaşma sayesinde yıllardır bekleyen bu sorunu çözüme kavuşturduk. 1 Ocak'ta söz konusu binanın yıkımı yapıldı, ekiplerimiz bugün asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor ve 5-6 gün içinde yol trafiğe açılacak" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN