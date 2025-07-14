Adıyaman\'da Zabıta Ekipleri Toplu Taşıma Araçlarına Denetimlere Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Vatandaşların özellikle yaz aylarında güvenli, konforlu ve hijyenik bir ulaşım hizmeti alabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, araç klimalarının düzenli çalışıp çalışmadığı, iç temizlik durumu, sürücülerin kişisel hijyeni ve güzergah kurallarına uyulup uyulmadığı titizlikle kontrol edildi.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu dönemde, özellikle klima kontrollerine ağırlık veren zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak adına gerekli uyarılarda bulundu ve eksikliklerin hızla giderilmesini sağladı. Güzergah dışına çıkan veya klima açmayan sürücülere ise ilgili mevzuatlar çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşlardan herhangi bir olumsuz durumda zabıta ekiplerine bildirimde bulunmalarını istedi. - ADIYAMAN