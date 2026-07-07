Adıyaman\'da Zorlu Demir Mesaisi

Hava sıcaklığının 40 dereceden fazla olduğu Adıyaman'da kavurucu yaz günlerinde demir ustası baba mesleğini yaşatmak için 600 derecelik ocağın başında zorlu mesaisini sürdürüyor.

Adıyaman'daki atölyesinde yaklaşık 30 yıldır demire şekil veren Yunus Uyan, mesleğe 11 yaşında babasının yanında çırak olarak başladı. Yaşı ilerleyen babasından işi devralan ve ocağın 600 dereceyi aşan ısısına rağmen üretime devam ediyor. Yunus Uyan, "Dışarıda sıcaklık 40-45 dereceyi bulduğunda burada yüzümüz yanıyor. İnsanlar serin yerlere kaçabiliyor ama bizim öyle bir imkanımız yok. Bizim ısıttığımız ocağın sıcaklığı 600 dereceye kadar yükseliyor. Zor da olsa birilerinin bu zanaatı devam ettirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN