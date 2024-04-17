6 Şubat depremlerinin ardından deprem konutlarının son durumu dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

6 Şubat depremlerinin ardından deprem konutlarının son durumu dron ile görüntülendi

6 Şubat depremlerinin ardından deprem konutlarının son durumu dron ile görüntülendi

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın Zey (İndere) bölgesinde yapılan konutların son durumu dron ile görüntülendi. Zemin etüt çalışmaları ve temel kazı çalışmasının üzerinden yaklaşık 14 ay geçti. İndere'de 2+1 ve 3+1 şeklinde toplam 16 bin 433 konut yapılıyor.

17.04.2024 10:38
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6 Şubat depremlerinin ardından geçen yaklaşık 14 aylık sürede deprem konutlarının geldiği son durum dron ile görüntülendi.

6 Şubat depremlerinde binlerce yapının ağır hasar aldığı Adıyaman'ın Zey (İndere) bölgesinde yapılan konutların son hali dron ile görüntülendi. İndere (Zey) bölgesi dağlık alanda depremlerin hemen ardından 20 Şubat 2023 tarihinde zemin etüdü yapılarak 26 Mart 2023 tarihinde iş makineleri çalışmaya başladı.

Zemin etüt çalışmaları ve ilk iş makinelerinin temel kazı çalışmasına başlamasının üzerinden yaklaşık 14 ay geçti. Zemin etüdü ve kazı çalışmasının ardından geçen zaman içerisinde konutlardaki son durum dron ile görüntülendi.

İndere'de 2 bin dekar alan üzerine 826 bloktan oluşan 2+1 ve 3+1 şeklinde toplam 16 bin 433 konut yapılıyor. Konutların bir kısmı geçtiğimiz ay yapılan kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 6 Şubat depremlerinin ardından deprem konutlarının son durumu dron ile görüntülendi - Son Dakika

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