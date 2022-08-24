Adıyaman'da, doğanın korunması amacıyla her daim çalışmalar gerçekleştiren Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat , Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Oruç , köy muhtarları ve vatandaşların da katılımıyla doğaya sülün bırakıldı. Yoğun katılımın bulunduğu sülün salma programında bin 200 adet sülün doğaya salındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mehmet Oruç, Halil Fırat, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sülünler doğaya bırakıldı - Son Dakika

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