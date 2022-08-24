Sülünler doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Sülünler doğaya bırakıldı

24.08.2022 15:11
Sülünler doğaya bırakıldı

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya sülün salımı yapıldı.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya sülün salımı yapıldı.

Adıyaman'da, doğanın korunması amacıyla her daim çalışmalar gerçekleştiren Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Oruç, köy muhtarları ve vatandaşların da katılımıyla doğaya sülün bırakıldı. Yoğun katılımın bulunduğu sülün salma programında bin 200 adet sülün doğaya salındı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mehmet Oruç, Halil Fırat, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sülünler doğaya bırakıldı - Son Dakika

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